Глава Пентагону обіцяє відповідь на удар по американській базі в Йорданії

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи удар по американській базі в Йорданії із загибеллю трьох військових, підкреслив, що ця атака не залишиться без відповіді.

Заяву Остіна поширила пресслужба американського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

"Я обурений і глибоко засмучений загибеллю трьох наших американських військовослужбовців і пораненням інших військових під час нападу минулої ночі на сили США і коаліції, які були розгорнуті на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону для роботи над остаточною поразкою ІДІЛ", – йдеться в заяві очільника Пентагону.

Він підкреслив, що відповідальність за цю та інші атаки на сили США на Близькому Сході несуть підтримувані Іраном угруповання.

"І ми відповімо на них в той час і в тому місці, які оберемо самі. Президент і я не потерпимо нападів на американські війська, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту Сполучених Штатів, наших військ і наших інтересів", – додав Остін.

У неділю стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на удар по американських силах в Йорданії, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців.