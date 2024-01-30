У США кажуть, що не прагнуть війни з Іраном після загибелі своїх військових в Йорданії

Вашингтон не прагне війни з Тегераном, хоча Білий дім не виключив, що президент Джо Байден розглядає можливість нанесення ударів по Ірану після того, як троє військових США загинули та понад 40 солдатів були поранені внаслідок нападу на їхню базу в Йорданії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми не прагнемо війни з Іраном, ми не прагнемо конфлікту з його режимом у військовий спосіб. Ми не прагнемо до ескалації. Ця атака на вихідних була ескалацією, і вона вимагає відповіді. Я не буду випереджати ухвалення рішень президентом", – зазначив він.

Своєю чергою, в Міністерстві оборони США припустили, що Іран також не хоче війни, інформує Reuters.

"Ми, безумовно, не прагнемо війни, і, чесно кажучи, ми не бачимо, щоб Іран прагнув війни зі Сполученими Штатами", – заявила під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що президент та він сам не потерплять нападів на американські війська та вживатимуть "всіх необхідних заходів" для захисту США та їхньої армії.

Раніше повідомляли, що причиною ураження військової бази США в Йорданії безпілотником, який убив трьох американських військовослужбовців і поранив десятки інших на базі в Йорданії, могло стати те, що його сплутали з американським дроном.

Напередодні стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на цей удар.

Представники Республіканської партії у Конгресі почали закликати до удару по Ірану після того, як троє американських військових загинули внаслідок атаки на їхню базу в Йорданії.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.