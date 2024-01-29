У Конгресі вимагають від Байдена вдарити по Ірану у відповідь на загибель військових США

У США почали лунати заклики до удару по Ірану від представників Республіканської партії у Конгресі у відповідь на загибель американських військових під час атаки на базу в Йорданії.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

"Настав час діяти цілеспрямовано і рішуче у відповідь на атаки, які трагічно забрали життя американських військовослужбовців і поранили десятки інших", – заявив у своїй заяві сенатор від штату Міссісіпі Роджер Вікер.

Сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем вважає, що США мають завдати ударів по важливих цілях всередині Ірану "не тільки як відплату за вбивство наших військових, але і як стримування від майбутньої агресії".

З подібною заявою виступив сенатор від Арканзасу Том Коттон: "Єдиною відповіддю на ці напади має бути нищівна військова відплата іранським терористичним силам, як в Ірані, так і на всьому Близькому Сході".

"Америка повинна надіслати кришталево чіткий сигнал усьому світу, що ми не потерпимо нападів на наші війська", – заявив спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон.

"Президенту Байдену давно пора нарешті притягнути до відповідальності терористичний іранський режим і його екстремістських поплічників за напади, які вони здійснили проти сил США і коаліції", – заявив голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс.

Джерело видання розповіло, що комітет Палати представників з питань розвідки запросив брифінг щодо ситуації в Йорданії.

У неділю стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на удар по американських силах в Йорданії, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи удар по американській базі в Йорданії із загибеллю трьох військових, підкреслив, що ця атака не залишиться без відповіді.