Байден определился с ответом на атаку по базе США в Иордании, но не стремится к эскалации

Президент США Джо Байден заявил, что принял решение о том, как реагировать на атаку поддерживаемых Ираном боевиков, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и более 40 получили ранения.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Белый дом.

По его словам, Иран несет ответственность за предоставление оружия, которое использовали боевики во время своего нападения, но добавил, что не стремится к большей эскалации в регионе.

"Я не думаю, что нам нужна более широкая война на Ближнем Востоке. Это не то, чего я хочу", – отметил Байден.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам на борту самолета Air Force One, который летел с американским президентом во Флориду, что возможный ответ Соединенных Штатов может включать несколько шагов.

"Вполне возможно, что вы увидите здесь многоуровневый подход, не только одну акцию, но и, возможно, несколько действий в течение определенного периода времени", – сказал он.

Накануне в Белом доме заявили, что не хотят войны с Ираном после того, как трое военных США погибли и более 40 были ранены в результате удара беспилотника по их базе в Иордании.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после инцидента.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.