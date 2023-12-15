Німецький Бундестаг схвалив додатковий бюджет на 2023 рік через кризу з видатками

Німецький Бундестаг затвердив додатковий бюджет на 2023 рік, призупинивши дію самообмеження на запозичення після того, як минулого місяця рішення Конституційного суду порушило плани уряду щодо витрат.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Бюджет був схвалений 392 голосами "за" та 274 "проти". Очікують, що він буде проголосований у верхній палаті парламенту в другій половині дня.

Рішення про призупинення дії так званого "боргового гальма" вимагало абсолютної більшості голосів у Бундестазі. За це рішення проголосували 414 депутатів, проти – 242, дев'ять утрималися.

Уряд обґрунтував призупинення дії конституційно закріпленого "боргового гальма", яке обмежує чисті боргові запозичення до 0,35% ВВП, тим, що війна в Україні є надзвичайною ситуацією.

Завдяки додатковому бюджету федеральний уряд перевищив обсяг запозичень, дозволених "борговим гальмом", на 44,8 мільярда євро, а заплановані нові запозичення становлять 70,6 мільярда євро.

Днями урядова коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро.

В ньому, зокрема, передбачена пряма двостороння допомога Україні в розмірі восьми мільярдів євро.

Ситуація з ухваленням бюджету Німеччини перетворилась у хаос після листопадового рішення Конституційного суду, який постановив, що Берлін не може перенаправити 60 мільярдів євро невикористаних коштів від пандемії COVID на кліматичні проєкти.

Раніше уряд Німеччини узгодив додатковий бюджет на 2023 рік, призупинивши четвертий рік поспіль так зване "боргове гальмо", що обмежує структурний дефіцит бюджету.