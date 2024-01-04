Правительство ФРГ пошло на частичные налоговые уступки фермерам после их протестов

Федеральное правительство Германии решило не отменять сразу налоговые льготы для фермеров после серии их протестов в конце прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Трехпартийная коалиция Германии ранее объявила о повышении налогов для фермеров в рамках проекта бюджетного соглашения на 2024 год.

Этот шаг имел целью частично перекрыть бюджетную дыру, которая возникла после решения Конституционного суда, который признал незаконным перенаправление неиспользованных средств из фонда для смягчения последствий пандемии COVID-19.

В ответ фермеры организовали масштабную акцию протеста в Берлине, во время которой колонна из более 1500 тракторов заблокировала главную дорогу, ведущую к Бранденбургским воротам. Аналогичные протесты планируются и на следующую неделю.

На этом фоне немецкое правительство заявило, что вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров будет делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы "дать пострадавшим компаниям больше времени на адаптацию".

Правительство ФРГ также заявило, что откажется от запланированного повышения налогов на сельскохозяйственные транспортные средства.

Но председатель Немецкой ассоциации фермеров Йоахим Руквид уже заявил, что протестующих такой компромисс не удовлетворяет, и они стремятся к полному сохранению налоговых льгот.

В середине декабря коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением "дыры" в бюджете на 60 миллиардов евро. В нем в частности предусматривается прямая двусторонняя помощь Украине в размере восьми миллиардов евро.