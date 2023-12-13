В Німеччині представили деталі угоди щодо бюджету на 2024 рік з 8 млрд євро для України

Урядова коаліція Німеччини представила деталі угоди щодо ухваленого бюджету країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів, що, зокрема, передбачає продовження підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції говорили канцлер Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Габек та міністр фінансів Крістіан Лінднер, повідомляє DW.

Лінднер заявив, що наступного року Берлін планує надати пряму двосторонню допомогу Києву у розмірі восьми мільярдів євро.

"Ми продовжимо нести цю відповідальність", – пообіцяв міністр фінансів.

За словами Шольца, в бюджеті на 2024 рік уряд дотримуватиметься так званого "боргового гальма", яке обмежує державний дефіцит Німеччини до 0,35% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Втім, зазначив канцлер, уряд залишає за собою право згодом призупинити дію боргових правил, якщо це буде необхідно в разі погіршення військової або фінансової ситуації в Україні.

Шольц також підкреслив, що Фонд клімату та трансформації залишиться ключовим інструментом для кліматичної трансформації німецької економіки, але його скоротять на 12 мільярдів євро на 2024 рік.

Водночас Габек заявив, що урядова коаліція погодилася припинити фінансові стимули для купівлі електромобілів раніше, ніж це планувалося, не розкриваючи точної дати, коли вони закінчаться.

Він також повідомив, що субсидії на розширення сонячної енергетики будуть скорочені.

За словами Лінднера, уряд скоротить шкідливі для клімату субсидії на суму три мільярди євро. Крім того, внесені зміни в те, як буде фінансуватися оновлення залізничної мережі країни.

Раніше повідомляли, що урядова коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро.

Ситуація з ухваленням бюджету Німеччини перетворилась у хаос після листопадового рішення Конституційного суду, який постановив, що Берлін не може перенаправити 60 мільярдів євро невикористаних коштів від пандемії COVID на кліматичні проєкти.

У суботу Шольц заявив на партійній конференції СДПН, що він упевнений в досягненні угоди, але сказав, що не буде ніяких скорочень у системі соціального забезпечення, яку хоче реформувати Лінднер.

Раніше уряд Німеччини узгодив додатковий бюджет на 2023 рік, призупинивши четвертий рік поспіль так зване "боргове гальмо", що обмежує структурний дефіцит бюджету.