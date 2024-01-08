У ДТП в Анкарі потрапили 26 автомобілів, є постраждалі

Три людини постраждали внаслідок ланцюгової аварії за участю 26 автомобілів в столиці Туреччини Анкарі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TRT Haber.

ДТП сталася у неділю близько 16:00 на бульварі Mevlana. На дорозі, яка стала слизькою через дощ, 26 автомобілів, що рухалися в одному напрямку, врізалися один в одного.

TRT Haber

Після аварії на місце події виїхали поліцейські та медичні бригади. Внаслідок ДТП три людини отримали легкі тілесні ушкодження.

Попри те, що через ДТП рух транспорту було порушено, пошкоджені автомобілі вивіз евакуатор. За фактом аварії розпочали розслідування.

Нагадаємо, в кінці грудня в Туреччині сталася велика ДТП з кількома автобусами, серед постраждалих були громадяни України.

Нагадаємо, вдосвіта 28 грудня на шляху до Стамбула у провінції Сакарія сталася масштабна аварія за участі семи транспортних засобів, у тому числі кількох автобусів. Загинули 10 осіб, майже 60 постраждали.

Перед цим одна людина загинула у ДТП українського мікроавтобуса в Польщі.

Перед тим у Словаччині перекинувся автобус рейсу "Відень-Київ" з 53 пасажирами.