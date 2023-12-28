Поблизу Стамбула сталась велика ДТП з автобусами: 10 загиблих, десятки постраждалих

Вранці 28 грудня біля Стамбула сталася ДТП за участі 7 транспортних засобів, загинули 10 людей і десятки травмовані.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Аварія сталася вдосвіта на магістральній автотрасі Otoyol 7 на ділянці у провінції Сакар’я. Всього зіткнулися 7 транспортних засобів, серед яких три автобуси і одна вантажівка.

Фото: Anadolu

10 людей загинули на місці, 59 постраждали, з них вісім у важкому стані.

Фото: Anadolu

Фото свідчать, що у той час в районі були складні погодні умови, зокрема густий туман.

За словами губернатора провінції, ймовірно спершу авто зіткнулося з вантажівкою, а наступні водії на трасі не встигли відреагувати і в’їхали у них.

Фото: Anadolu

Шістьох водіїв-учасників ДТП затримали.

Після аварії рух у напрямку Стамбула перекривали, згодом відкрили одну смугу.

Нагадаємо, минулого тижня одна людина загинула у ДТП українського мікроавтобуса в Польщі.

Перед тим у Словаччині перекинувся автобус рейсу "Відень-Київ" з 53 пасажирами.