В ДТП в Анкаре попали 26 автомобилей, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате цепной аварии, в которой столкнулись 26 автомобилей в столице Турции Анкаре.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TRT Haber.

ДТП произошло в воскресенье около 16:00 на бульваре Mevlana. На дороге, которая стала скользкой из-за дождя, 26 автомобилей, двигавшихся в одном направлении, врезались друг в друга.

TRT Haber

После аварии на место происшествия выехали полицейские и медицинские бригады. В результате ДТП три человека получили легкие телесные повреждения.

Из-за ДТП движение транспорта было нарушено. Поврежденные автомобили смог вывезти эвакуатор. По факту аварии начали расследование.

Напомним, в конце декабря в Турции произошло крупное ДТП с несколькими автобусами, среди пострадавших были граждане Украины.

Рано утром 28 декабря на пути в Стамбул в провинции Сакария произошла масштабная авария с участием семи транспортных средств, в том числе нескольких автобусов. Погибли 10 человек, почти 60 пострадали.

Перед этим один человек погиб в ДТП украинского микроавтобуса в Польше.

Ранее в Словакии перевернулся автобус рейса "Вена-Киев" с 53 пассажирами.