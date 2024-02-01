США запровадили санкції проти фінансової мережі, яка працювала на Іран

Сполучені Штати оголосили про санкції проти фінансової мережі, що працювала на Іран та ліванське проіранське бойове угруповання "Хезболла".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Держдепу США Метью Міллера.

"Сполучені Штати запроваджують санкції проти трьох юридичних та однієї фізичної особи, як частину мережі, що забезпечує фінансування для іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та "Хезболли" шляхом продажу іранських товарів та отримання коштів від сирійського уряду", – зазначили в Держдепі.

У повідомленні йдеться, що КВІР та його проксі-мережа наполегливо намагаються отримувати доходи від незаконної комерційної діяльності, яка фінансує тероризм та дестабілізуючу діяльність в регіоні.

"Сполучені Штати залишаються відданими обмеженню можливостей цих організацій отримувати прибутки", – наголосив Міллер.

Раніше у Білому домі заявили, що за атакою на американську базу на північному сході Йорданії, внаслідок якої загинули троє військових, стоїть низка ісламістських угруповань, зокрема і підтримуване Іраном угруповання "Катаїб Хезболла".

Перед цим у Білому домі заявили, що не прагнуть війни з Іраном після удару дрона, запущеного бойовиками, яких, як стверджують, підтримує Тегеран.

Представники Республіканської партії у Конгресі почали закликати до удару по Ірану після інциденту.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.