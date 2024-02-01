США ввели санкции против финансовой сети, работавшей на Иран

Соединенные Штаты объявили о санкциях против финансовой сети, которая работала на Иран и ливанскую проиранскую боевую группировку "Хезболла".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера.

"Соединенные Штаты вводят санкции против трех юридических и одного физического лица, как часть сети, обеспечивающей финансирование для иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "Хезболлы" путем продажи иранских товаров и получения средств от сирийского правительства", – отметили в Госдепе.

В сообщении говорится, что КСИР и его прокси-сеть настойчиво пытаются получать доходы от незаконной коммерческой деятельности, которая финансирует терроризм и дестабилизирующую деятельность в регионе.

"Соединенные Штаты остаются преданными ограничению возможностей этих организаций получать прибыль", – подчеркнул Миллер.

Ранее в Белом доме заявили, что за атакой на американскую базу на северо-востоке Иордании, в результате которой погибли трое военных, стоит ряд исламистских группировок, в том числе и поддерживаемая Ираном группировка "Катаиб Хезболла".

Перед этим в Белом доме заявили, что не хотят войны с Ираном после удара дрона, запущенного боевиками, которых, как утверждают, поддерживает Тегеран.

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после инцидента.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.