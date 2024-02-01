Білий дім: За атакою на базу США в Йорданії стоять кілька угруповань

У Білому домі заявили, що за атакою на американську базу на північному сході Йорданії, внаслідок якої загинули троє військових, стоять низка ісламістських угруповань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми вважаємо, що напад в Йорданії був спланований, забезпечений ресурсами і підтриманий парасольковою організацією під назвою "Ісламський опір в Іраку", – сказав він.

За словами Кірбі, до складу цієї організації входить багато груп, в тому числі і підтримуване Іраном угруповання "Катаїб Хезболла".

Представник президентської адміністрації уточнив, що такі дані надала розвідувальна спільнота США.

Раніше у Білому домі заявили, що не прагнуть війни з Іраном після удару дрона, запущеного бойовиками, яких, як стверджують, підтримує Тегеран.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на цей удар.

Представники Республіканської партії у Конгресі почали закликати до удару по Ірану після інциденту.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.