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"Чудова новина": лідери ЄС вітають домовленість про 50 млрд євро для України

Четвер, 1 лютого 2024, 13:10

Низка європейських лідерів радісно відреагували на нарешті погоджене рішення Євросоюзу про 50 млрд євро на багаторічну макрофінансову підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Прем’єр-міністр головуючої в Раді ЄС Бельгії Александр де Кроо зазначив, що рішення засвідчує збереження єдності всередині ЄС, та нагадав, що Україна веде боротьбу не лише за себе, а й за свободу для усіх європейців. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що йдеться не лише про кошти на допомогу Україні, а й низку інших пріоритетів ЄС. 

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дуже задоволений домовленістю і вона забезпечує більшу структурованість, прозорість і прогнозованість допомоги. "Сигнал для президента Зеленського і усіх українців абсолютно чіткий: Україні гарантована наша підтримка, зараз і надалі", – зазначив він. 

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня назвала домовленість "чудовою новиною для безпеки Латвії та усієї Європи". 

"Це ще один доказ єдності у ЄС і того, що разом ми можемо досягати результатів. Важливий сигнал для України про те, що ЄС поруч з нею на довгий час, до перемоги", – прокоментувала прем’єрка Естонії Кая Каллас. 

Як відомо, на позачерговому саміті 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і погодили виділення багаторічної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

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