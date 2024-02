"Чудова новина": лідери ЄС вітають домовленість про 50 млрд євро для України

Низка європейських лідерів радісно відреагували на нарешті погоджене рішення Євросоюзу про 50 млрд євро на багаторічну макрофінансову підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр-міністр головуючої в Раді ЄС Бельгії Александр де Кроо зазначив, що рішення засвідчує збереження єдності всередині ЄС, та нагадав, що Україна веде боротьбу не лише за себе, а й за свободу для усіх європейців.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що йдеться не лише про кошти на допомогу Україні, а й низку інших пріоритетів ЄС.

Agreement!



The European Council delivered on our priorities.



Supporting Ukraine.



Fighting illegal migration.



Supporting European competitiveness.



A good day for Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2024

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дуже задоволений домовленістю і вона забезпечує більшу структурованість, прозорість і прогнозованість допомоги. "Сигнал для президента Зеленського і усіх українців абсолютно чіткий: Україні гарантована наша підтримка, зараз і надалі", – зазначив він.

I’m delighted that we have reached agreement on support for Ukraine. This 50 billion euro package will help us achieve more structure, transparency and predictability in our financial aid to Ukraine. Our message to President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people is clear: Ukraine… — Mark Rutte (@MinPres) February 1, 2024

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня назвала домовленість "чудовою новиною для безпеки Латвії та усієї Європи".

Agreement! 27 #EU countries have fulfilled our commitment to provide #Ukraine with predictable, long-term support of 50 billion euros. This will strengthen 🇺🇦 in its fight for freedom. Excellent news for the security of #Latvia and all of Europe. 🇱🇻🇪🇺 pic.twitter.com/YeXhRQ2nxG — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 1, 2024

"Це ще один доказ єдності у ЄС і того, що разом ми можемо досягати результатів. Важливий сигнал для України про те, що ЄС поруч з нею на довгий час, до перемоги", – прокоментувала прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Як відомо, на позачерговому саміті 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і погодили виділення багаторічної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.