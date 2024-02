"Прекрасная новость": лидеры ЕС приветствуют договоренность о 50 млрд евро для Украины

Ряд европейских лидеров с радостью отреагировали на согласованное решение Евросоюза о выделении 50 млрд евро на многолетнюю макрофинансовую поддержку Украины, которое с декабря блокировала Венгрия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр де Кроо отметил, что решение свидетельствует о сохранении единства внутри ЕС, и напомнил, что Украина ведет борьбу не только за себя, но и за свободу для всех европейцев.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что речь идет не только о средствах на помощь Украине, но и о ряде других приоритетов ЕС.

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что очень доволен договоренностью и что она обеспечивает большую структурированность, прозрачность и прогнозируемость помощи. "Сигнал для президента Зеленского и всех украинцев абсолютно четкий: Украине гарантирована наша поддержка, сейчас и в дальнейшем", – отметил он.

Премьер Латвии Эвика Силиня назвала договоренность "отличной новостью для безопасности Латвии и всей Европы".

"Это еще одно доказательство единства в ЕС и того, что вместе мы можем достигать результатов. Важный сигнал для Украины о том, что ЕС рядом с ней на долгое время, до победы", – прокомментировала премьер Эстонии Кая Каллас.

Как известно, на внеочередном саммите 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и согласовали выделение многолетней макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.