Білий дім: Республіканці, які блокують проєкт з коштами Україні, стають на бік Путіна

У Білому домі розкритикували позицію законодавців з Республіканської партії, які блокують проєкт з додатковим фінансуванням національної безпеки з підтримкою України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона нагадала, що раніше республіканці відкинули двопартійну угоду про безпеку кордонів, оскільки, за її словами, експрезидент США Дональд Трамп був занепокоєний, що "угода буде ефективною і підірве його політику".

"Ставши перед вибором: приєднатися до президента Байдена та профспілки прикордонних патрулів, щоб захистити наш кордон, республіканці в Конгресі натомість стали на бік Дональда Трампа, фентанілу, торговців людьми та контрабандистів — усе через політику", – заявила Жан-П’єр.

Зараз, за її словами, республіканці роблять те саме, блокуючи проєкт з додатковим фінансуванням нацбезпеки.

"Але шокує те, що республіканці в Палаті представників все ще роблять це зараз, стаючи на бік Дональда Трампа, Владіміра Путіна і Тегерана проти нашої оборонно-промислової бази, проти НАТО, проти України, проти наших інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні", – підкреслила речниця Білого дому.

Вона закликала припинити це і "поставити нашу національну безпеку на перше місце".

На брифінгу вранці 14 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування ухвалений Сенатом законопроєкт про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню.

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Але деякі з них уже публічно тиснуть на Джонсона, вимагаючи схвалення документа.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.