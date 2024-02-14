Білий дім опублікував віршовану валентинку, присвячену злодіянням спікера Джонсона

Офіційний акаунт Білого дому у Twitter (X) 14 лютого опублікував допис із саркастичним привітанням спікера Палати представників Майка Джонсона з Днем святого Валентина.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Привітання Джонсона від Білого дому обігрує відомий в англомовному світі любовний вірш Roses Are Red. Українською воно приблизно перекладається так:

"Троянди червоні,

Фіалки сині,

Кордону гаплик

Через тебе, людино".

Happy Valentine’s Day, Speaker Johnson! pic.twitter.com/0NPB04W4YR — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2024

На брифінгу вранці 14 лютого Джонсон заявив, що не поставить на голосування в Палаті представників ухвалений Сенатом законопроєкт про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню.

"Настав час Вашингтону виявити хоч трохи любові американцям. І День святого Валентина – чудовий день, аби це підкреслити", – додав він, що, ймовірно, і стало приводом для твіту Білого дому.

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Але деякі з них уже публічно тиснуть на Джонсона, вимагаючи схвалення документа.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.