Військові РФ знову затримали двох грузинів у прикордонні окупованих територій

Російські військові затримали двох громадян Грузії в районі лінії розмежування з окупованим Цхінвальським регіоном.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", цитуючи Службу держбезпеки Грузії (СДБ), пише "Європейська правда".

Громадян Грузії затримали біля села Кнолеві Карельського муніципалітету, нібито на території, непідконтрольній Тбілісі.

В СДБ заявили, що залучають усі наявні механізми для звільнення затриманих.

Кнолеві – одне з багатьох грузинських сіл поруч з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією). Після війни 2008 року окупаційна адміністрація регіону встановлює "кордон" по лінії розмежування, при цьому відхоплюючи додаткові шматки території (цей процес називають "бордеризацією"). Нерідко межу проводять посеред сіл і земельних ділянок.

Випадки затримання російськими військовими місцевих мешканців у цих районах є регулярними, останній перед цим був в середині січня.

На початку листопада російські військові затримували двох громадян Грузії і одного з них при цьому застрелили. Другого Грузії вдалося повернути додому.

Минулого тижня додому повернули викраденого місцевого мешканця, який просидів у в’язниці в Цхінвалі майже 5 місяців.