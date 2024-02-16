Военные РФ снова задержали двух грузин в приграничье с оккупированными территориями

Российские военные задержали двух граждан Грузии в районе линии разграничения с оккупированным Цхинвальским регионом.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", цитируя Службу госбезопасности Грузии, пишет "Европейская правда".

Граждан Грузии задержали возле села Кнолеви Карельского муниципалитета, якобы на территории, неподконтрольной Тбилиси.

В СГБ заявили, что задействуют все имеющиеся механизмы для освобождения задержанных.

Кнолеви – одно из многих грузинских сел рядом с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией). После войны 2008 года оккупационная администрация региона устанавливает "границу" по линии разграничения, при этом отхватывая дополнительные куски территории (этот процесс называют "бордеризацией"). Нередко границу проводят посреди сел и земельных участков.

Случаи задержания российскими военными местных жителей в этих районах являются регулярными, последний перед этим был в середине января.

В начале ноября российские военные задерживали двух граждан Грузии и одного из них при этом застрелили. Второго Грузии удалось вернуть домой.

На прошлой неделе домой вернули похищенного местного жителя, который просидел в тюрьме в Цхинвали почти пяти месяцев.