Грузія повернула додому громадянина, викраденого військовими РФ біля окупованих територій

На підконтрольну Грузії територію повернули грузинського громадянина, який майже 5 місяців пробув у в’язниці на території окупованого Цхінвальського регіону.

Про це повідомляє "Новости Грузия", пише "Європейська правда".

Служба держбезпеки Грузії повідомила, що 23-річний громадянин на ім’я Петре Калашников вже перебуває на території, контрольованій грузинською владою.

Окупаційні військові РФ затримали його у вересні 2023 року за "незаконний перетин кордону" в районі Ахалгорі, над яким Тбілісі втратив контроль після війни 2008 року.

Після цього звільнення у в’язниці в Цхінвалі залишаються ще п’ять громадян Грузії.

Як відомо, біля лінії розмежування з окупованими територіями Цхінвальського регіону (Південної Осетії) регулярно трапляються випадки викрадення російськими військовими місцевих мешканців-громадян Грузії. Про останній такий випадок повідомляли в середині січня.

Останній гучний інцидент стався на початку листопада, коли російські військові затримували двох громадян Грузії і одного з них при цьому застрелили. Другого Грузії вдалося повернути додому.

Також РФ систематично здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.

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