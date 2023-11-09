Грузія повернула додому громадянина, викраденого окупантами РФ кілька днів тому

Грузія повернула додому громадянина, затриманого російськими військовими в районі села Кірбалі тоді ж, коли ще одного грузина вони застрелили.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Служба держбезпеки Грузії повідомила, що затриманий громадянин Грузії на ім’я Леван Дотіашвілі вже звільнений і перебуває на території, підконтрольній уряду.

Російські військові з окупованого Цхінвальського регіону затримали Дотіашвілі у понеділок 6 листопада біля храму Ломіса в Горійському муніципалітеті. Тоді ж другого місцевого мешканця Тамаза Гінтурі застрелили під час спроби затримання.

Дотіашвілі забрали до Цхінвалі та помістили у СІЗО за звинуваченнями у порушенні "держкордону".

В СДБ розповіли, що у чоловіка травма обличчя, інші деталі щодо його стану повідомлять після медогляду.

Як відомо, біля лінії розмежування з окупованими територіями Цхінвальського регіону (Південної Осетії) регулярно трапляються випадки викрадення російськими військовими місцевих мешканців-громадян Грузії. Перед інцидентом із вбивством громадянина Грузії попередній випадок викрадення був 31 жовтня.

Також РФ систематично здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.

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