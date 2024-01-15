Військові РФ затримали громадянина Грузії біля межі з окупованими територіями

Російські військові знову затримали громадянина Грузії біля межі з окупованим Цхінвальським регіоном.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", про це оголосили у Службі держбезпеки Грузії, пише "Європейська правда".

В СДБ заявили, що представники російських окупаційних сил незаконно затримали грузина поблизу села Ахмаджі Ахалгорського муніципалітету Цхінвальського регіону, що знаходиться майже на лінії розмежування. З якого боку сталося затримання, не уточнюють.

"Задіяні усі наявні механізми для якнайшвидшого звільнення незаконно затриманого громадянина Грузії. Відповідальність за усі деструктивні дії на окупованих територіях Грузії та уздовж лінії окупації лежить на окупаційній владі", – заявили у Службі держбезпеки.

За інформацією грузинської служби "Радіо Свобода", чоловік не є місцевим мешканцем і приїхав у цей район з Тбілісі.

Чоловіка спочатку забрали на російську військову базу в Ахмаджі, а далі повезли до СІЗО у Цхінвалі.

Всього у Цхінвалі утримують шістьох громадян Грузії, затриманих біля межі з окупованими територіями.

Як відомо, біля лінії розмежування з окупованими територіями Цхінвальського регіону (Південної Осетії) регулярно трапляються випадки викрадення російськими військовими місцевих мешканців-громадян Грузії.

Останній гучний інцидент стався на початку листопада, коли російські військові затримували двох громадян Грузії і одного з них застрелили. Другого Грузії вдалося повернути додому.

Також РФ систематично здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.

Читайте також статтю "ЄвроПравди" до 15-ї річниці російсько-грузинської війни Незавершена війна: як Грузія шукає винного у поразці 2008 року та йде назустріч країні-окупанту.