Официально: ЕС даст старт военно-морской миссии в Красном море 19 февраля

Министры иностранных дел стран Европейского Союза во время встречи в понедельник, 19 февраля, дадут старт военно-морской миссии по защите гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, журналистам 16 февраля заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

По словам европейского чиновника, миссия Aspides, что по-гречески означает "щит", после решения Совета Евросоюза должна развернуться в течение нескольких недель и насчитывать не менее четырех боевых кораблей.

Известно, что к ней уже согласились присоединиться Франция, Германия, Италия и Бельгия. Командующим миссии будет представитель Греции, а за оперативное управление на море будет отвечать итальянец, подтвердили в ЕС.

Мандат Aspides, по словам европейского чиновника, рассчитан на год, ограничивается защитой гражданского судоходства в Красном море и не предусматривает каких-либо действий на территории Йемена, откуда хуситы осуществляют атаки на корабли.

В то же время ЕС будет постоянно координировать свои действия в Красном море с США, которые с конца декабря развернули там собственную миссию Prosperity Guardian.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно в начале января.

Напомним, с середины ноября боевики-хуситы в Йемене неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газа.

СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.

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