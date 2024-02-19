Стефанішина: Про ситуацію на кордоні з Польщею повідомили Єврокомісію, чекаємо реакції партнерів
Київ поінформував Єврокомісію про ситуацію з блокадою польсько-українського кордону та очікує рішучої реакції партнерів.
Про це у коментарі "Європейській правді" сказала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
"Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним", – наголосила Стефанішина.
Вона нагадала, що у вівторок у Брюсселі з ініціативи української сторони зустрінеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції.
"Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні", – додала вона.
Нагадаємо, 18 лютого повідомляли, що протестувальники надвечір намагалися блокувати колії на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", але поліція втрутилася. Рух вантажівок на цьому КПП у неділю повністю заблокували.
У понеділок "Укрзалізниця" повідомила, що протестувальники в неділю заблокували проїзд пасажирського потяга "Київ-Хелм", але після втручання поліції питання вирішили.