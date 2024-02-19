Польські протестувальники у неділю блокували на кордоні пасажирський поїзд – УЗ

Польські протестувальники на кордоні 18 лютого не пропускали у тому числі пасажирський поїзд сполученням Київ-Хелм.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з повідомлення пресслужби "Укрзалізниці".

Оператор повідомив, що 18 лютого протестувальники заблокували потяг №119 Київ — Хелм, яким прямували близько 260 пасажирів, в основному жінки і діти, у багатьох з яких далі були пересадки на інші потяги та літаки.

"Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух. Дякуємо польським колегам за взаємодію та швидке вирішення питання", – зазначили в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" назвала спроби блокування залізничного руху неприпустимими та обурливими, додавши, що взаємодіє щодо ситуації на кордоні з усіма профільними українськими відомствами.

У компанії додали, що станом на 19 лютого усі перевезення відбувалися без ускладнень.

Нагадаємо, 18 лютого повідомляли, що протестувальники надвечір намагалися блокувати колії на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", але поліція втрутилася.

Рух вантажівок на цьому КПП у неділю повністю заблокували.

Тим часом у Єврокомісії анонсували зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції на тлі блокади польськими фермерами кордону з Україною.