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Польські протестувальники у неділю блокували на кордоні пасажирський поїзд – УЗ

Понеділок, 19 лютого 2024, 18:45

Польські протестувальники на кордоні 18 лютого не пропускали у тому числі пасажирський поїзд сполученням Київ-Хелм. 

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з повідомлення пресслужби "Укрзалізниці".

Оператор повідомив, що 18 лютого протестувальники заблокували потяг №119 Київ — Хелм, яким прямували близько 260 пасажирів, в основному жінки і діти, у багатьох з яких далі були пересадки на інші потяги та літаки. 

"Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано,  він продовжив рух. Дякуємо польським колегам за взаємодію та швидке вирішення питання", – зазначили в "Укрзалізниці". 

"Укрзалізниця" назвала спроби блокування залізничного руху неприпустимими та обурливими, додавши, що взаємодіє щодо ситуації на кордоні з усіма профільними українськими відомствами. 

У компанії додали, що станом на 19 лютого усі перевезення відбувалися без ускладнень. 

Нагадаємо, 18 лютого повідомляли, що протестувальники надвечір намагалися блокувати колії на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", але поліція втрутилася. 

Рух вантажівок на цьому КПП у неділю повністю заблокували. 

Тим часом у Єврокомісії анонсували зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції на тлі блокади польськими фермерами кордону з Україною.

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