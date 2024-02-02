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Глава МЗС Канади з неанонсованим візитом прибула до України

П'ятниця, 2 лютого 2024, 12:40

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідала Україну з неанонсованим візитом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою вона заявила, що підтримки України з боку Канади залишається непохитною.

За її словами, Оттава наразі надала допомогу Києву в розмірі 9,5 мільярда доларів, 2,4 мільярда доларів з яких – у вигляді військової допомоги.

Глава МЗС також нагадала, що в межах операції Unifier із 2014 року збройні сили Канади підготували понад 40 тисяч українських військових.

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Крім того, Жолі вказала, що також сторони завершують процес розроблення Угоди про вільну торгівлю між країнами.

"У міру того, як ми досягаємо дворічної позначки з початку повномасштабного вторгнення РФ, наша підтримка незалежного майбутнього України залишається непохитною. І прихильники України мають дотримуватися цього курсу. Ми не можемо дозволити собі втратити впевненість або вагатися", – сказала міністерка.

Раніше Жолі відвідала Польщу, де обговорили допомогу Україні.

Перед цим Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами "Групи семи" на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

У середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт безпекової угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.

Також Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Києву та долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

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