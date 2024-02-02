Глава МЗС Канади з неанонсованим візитом прибула до України

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідала Україну з неанонсованим візитом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою вона заявила, що підтримки України з боку Канади залишається непохитною.

За її словами, Оттава наразі надала допомогу Києву в розмірі 9,5 мільярда доларів, 2,4 мільярда доларів з яких – у вигляді військової допомоги.

Глава МЗС також нагадала, що в межах операції Unifier із 2014 року збройні сили Канади підготували понад 40 тисяч українських військових.

Крім того, Жолі вказала, що також сторони завершують процес розроблення Угоди про вільну торгівлю між країнами.

"У міру того, як ми досягаємо дворічної позначки з початку повномасштабного вторгнення РФ, наша підтримка незалежного майбутнього України залишається непохитною. І прихильники України мають дотримуватися цього курсу. Ми не можемо дозволити собі втратити впевненість або вагатися", – сказала міністерка.

Раніше Жолі відвідала Польщу, де обговорили допомогу Україні.

Перед цим Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами "Групи семи" на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

У середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт безпекової угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.

Також Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Києву та долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.