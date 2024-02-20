Финляндия готовит проект для системного противодействия "шантажу мигрантами"

Министерство внутренних дел Финляндии готовит проект закона для системного противодействия использованию миграции как инструмента давления и усиления безопасности на границе.

Сообщение об этом ведомство опубликовало в понедельник, пишет "Европейская правда".

МВД рассчитывает, что проект будет готов к рассмотрению парламентом в марте 2024 года.

В нем предлагают поправки в законодательство для "эффективного противодействия давлению на Финляндию с использованием для этого иммиграции и усиления безопасности границы".

Ведомство отмечает, что гибридное давление со стороны России на Финляндию будет долгосрочным, а "шантаж мигрантами" может набирать более широких и более серьезных форм, чем это было до сих пор.

Ранее правительство Финляндии решило, что сухопутная граница с Россией, которая почти непрерывно закрыта с 30 ноября, останется закрытой как минимум до 14 апреля 2024 года.

В течение этого периода были случаи пересечения границы мигрантами "через лес", в обход КПП.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".