Туск: Польща та Фінляндія хочуть змін у прикордонній політиці ЄС щодо міграції

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна та Фінляндія бачать необхідність змін у законодавстві Євросоюзу щодо надання притулку.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції зі своїм фінським колегою Петтері Орпо, повідомляє AP.

"Ми зацікавлені в реформі законодавства про надання притулку, оскільки сьогодні правове середовище в ЄС неадекватне загрозам, які несе політика Росії та Білорусі", – зазначив очільник уряду Польщі.

За його словами, Фінляндія та Польща готові співпрацювати в напрямку розробки жорсткої загальноєвропейської політики щодо нелегальної міграції.

Туск додав, що Варшава та Гельсінкі хочуть співпрацювати з іншими країнами регіону для зміцнення своїх кордонів та оборони, а також цивільного захисту у відповідь на агресивну політику РФ.

Водночас Орпо назвав поточну безпекову ситуацію "критичною" та наголосив, що обидві країни продовжуватимуть підтримувати Україну, а також розвиватимуть власну співпрацю у сфері оборони та озброєнь.

Раніше міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кервінський повідомив, що зараз триває робота над рішеннями, які дозволять ущільнити огорожу на кордоні з Білоруссю.

В листопаді у Польщі затримали групу з шести людей, які могли нелегально переправити у ЄС близько 2600 осіб.

Нещодавно уряд Фінляндії ухвалив рішення про те, що пункти перетину сухопутного кордону між Фінляндією і Росією залишаться закритими до 14 квітня 2024 року.

У січні пересіченою місцевістю кордон Фінляндії та Росії перейшли кілька десятків людей, які згодом попросили притулку у Фінляндії.