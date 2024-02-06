Держдеп прокоментував майбутній візит Путіна до Туреччини

В Державному департаменті висловились щодо майбутнього візиту російського диктатора Владіміра Путіна до Туреччини 12 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

"Насамперед я залишу нашим турецьким партнерам можливість говорити про свої власні зобов'язання та власну зовнішню політику. Якщо будь-яка країна здатна відіграти значну роль у стримуванні РФ від її зловмисних дій, ми, безумовно, вітатимемо це", – зазначив він.

Коментуючи повідомлення про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить з Путіним новий механізм для експорту українського зерна через Чорне море, представник Держдепу нагадав про важливу роль Анкари в реалізації Чорноморської зернової ініціативи, яку влітку 2023 року зірвала РФ.

"Тому ми продовжуємо вважати, що вкрай важливо, щоб українське зерно доставлялося за призначенням. І якщо в цьому питанні можна досягти відчутного прогресу, ми, безумовно, будемо його вітати", – резюмував Пател.

Раніше Reuters повідомило, що президент Владімір Путін може приїхати до Туреччини 12 лютого.

Перед цим РФ підтвердила плани візиту Путіна, але не називала конкретної дати.

Розвідка Великої Британії вказувала, що у грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з моменту вторгнення Росії.