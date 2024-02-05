В ЄС нагадали Туреччині про ордер на арешт Путіна перед його візитом

Коментуючи візит президента РФ Владіміра Путіна до Туреччини, в Єврокомісії нагадали Анкарі, що у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт російського диктатора, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

"Просто хочу нагадати, що Путін розшукується Міжнародним кримінальним судом, на нього є ордер на арешт, і саме він представляє жорстоку агресію проти України, європейської стабільності та глобального порядку, що базується на правилах, і ми сподіваємося, що наші турецькі партнери це усвідомлюють", – сказав він.

Він також висловив сподівання, що Анкара також усвідомлює те, що всі нібито зусилля Кремля щодо пошуку мирного рішення у війні з Україною були абсолютно неправдоподібними та несерйозними, а також мали постійну ескалацію з боку Москви.

"Тому я повторюю, що Євросоюз вважає українську "формулу миру" найкращою основою для досягнення того, чого потребує Україна, – це справедливість з дотриманням міжнародних правил, міжнародного права та суверенітету України", – зазначив Стано.

На уточнююче запитання, чи розраховують в Єврокомісії на арешт президента РФ в Туреччині, речник вказав, що справа не в очікуваннях, а в необхідності дотримуватись міжнародного права.

"Ордер Міжнародного кримінального суду є обов’язковим до виконання усіма сторонами та всіма країнами, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду..." – пояснив він.

Нагадаємо, Туреччина не підписала та не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Раніше повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить з російським диктатором Владіміром Путіним новий механізм для експорту українського зерна через Чорне море під час візиту останнього до Туреччини 12 лютого.

У березні 2023 року у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.