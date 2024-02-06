Госдеп прокомментировал предстоящий визит Путина в Турцию

В Государственном департаменте США высказались относительно предстоящего визита российского диктатора Владимира Путина в Турцию 12 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател.

"Прежде всего я оставлю нашим турецким партнерам возможность говорить о своих собственных обязательствах и собственной внешней политике. Если любая страна способна сыграть значительную роль в сдерживании РФ от ее злонамеренных действий, мы, безусловно, будем приветствовать это", – отметил он.

Комментируя сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм для экспорта украинского зерна через Черное море, представитель Госдепа напомнил о важной роли Анкары в реализации Черноморской зерновой инициативы, которую летом 2023 года сорвала РФ.

"Поэтому мы продолжаем считать, что крайне важно, чтобы украинское зерно доставлялось по назначению. И если в этом вопросе можно достичь ощутимого прогресса, мы, безусловно, будем его приветствовать", – резюмировал Пател.

Ранее Reuters сообщило, что президент Владимир Путин может приехать в Турцию 12 февраля.

Перед этим РФ подтвердила планы визита Путина, но не называла конкретной даты.

Разведка Великобритании указывала, что в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с момента вторжения России.