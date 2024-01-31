Reuters дізналося ймовірну дату приїзду Путіна в Туреччину
Середа, 31 січня 2024, 17:14
Російський президент Владімір Путін може приїхати до Туреччини 12 лютого.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на турецького посадовця, пише "Європейська правда".
У межах майбутнього візиту до Туреччини президент РФ, як очікується, зустрінеться з турецьким візаві Реджепом Таїпом Ердоганом.
Росія раніше цього тижня підтвердила плани візиту Путіна, але не називала конкретної дати.
Нещодавно у КНДР заявили, що російський президент Владімір Путін може відвідати країну найближчим часом на тлі поглиблення зв’язків між двома диктатурами.
Крім того, агентство Bloomberg 25 січня опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Путін "зондує ґрунт" на предмет готовності США до переговорів про припинення війни в Україні.
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