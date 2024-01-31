Reuters дізналося ймовірну дату приїзду Путіна в Туреччину

Російський президент Владімір Путін може приїхати до Туреччини 12 лютого.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на турецького посадовця, пише "Європейська правда".

У межах майбутнього візиту до Туреччини президент РФ, як очікується, зустрінеться з турецьким візаві Реджепом Таїпом Ердоганом.

Росія раніше цього тижня підтвердила плани візиту Путіна, але не називала конкретної дати.

Нещодавно у КНДР заявили, що російський президент Владімір Путін може відвідати країну найближчим часом на тлі поглиблення зв’язків між двома диктатурами.

Крім того, агентство Bloomberg 25 січня опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Путін "зондує ґрунт" на предмет готовності США до переговорів про припинення війни в Україні.