Посольство України відреагувало на заяву спецслужб Грузії про транзит до РФ

У посольстві України заявили, що готові співпрацювати з грузинською стороною для з’ясування обставин нібито причетності українців до перевезення вибухівки через територію Грузії, та закликали не політизувати питання.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Посольство повідомило, що перевіряє інформацію, озвучену Службою держбезпеки Грузії про нібито транзит через країну вибухових пристроїв за участі громадян України, та з’ясовує усі обставини.

"Посольство розраховує, що грузинська сторона буде утримуватися від політизації цієї справи. Висловлюємо зацікавленість і готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії задля об’єктивного, неупередженого та всестороннього з’ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних організаторів", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у понеділок СДБ Грузії заявила що затримала на кордоні з Росією вантаж з вибуховими пристроями, які нібито везли з Одеси, частину з них мали доправити до Воронежа.