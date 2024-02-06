Посольство Украины отреагировало на заявление спецслужб Грузии о транзите в РФ

В посольстве Украины заявили, что готовы сотрудничать с грузинской стороной для выяснения обстоятельств якобы причастности украинцев к перевозке взрывчатки через территорию Грузии, и призвали не политизировать вопрос.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Посольство сообщило, что проверяет информацию, озвученную Службой госбезопасности Грузии о якобы транзите через страну взрывных устройств с участием граждан Украины, и выясняет все обстоятельства.

"Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии для объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных организаторов", – говорится в заявлении.

Напомним, в понедельник СГБ Грузии заявила, что задержала на границе с Россией груз со взрывными устройствами, которые якобы везли из Одессы, часть из них должны были доставить в Воронеж.