Грузия вернула домой гражданина, похищенного военными РФ возле оккупированных территорий

На подконтрольную Грузии территорию вернули грузинского гражданина, который почти 5 месяцев пробыл в тюрьме на территории оккупированного Цхинвальского региона.

Об этом сообщает "Новости Грузия", пишет "Европейская правда".

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что 23-летний гражданин по имени Петре Калашников уже находится на территории, контролируемой грузинскими властями.

Оккупационные военные РФ задержали его в сентябре 2023 года за "незаконное пересечение границы" в районе Ахалгори, над которым Тбилиси потерял контроль после войны 2008 года.

После этого освобождения в тюрьме в Цхинвали остаются еще пять граждан Грузии.

Как известно, у линии разграничения с оккупированными территориями Цхинвальского региона (Южной Осетии) регулярно происходят случаи похищения российскими военными местных жителей-граждан Грузии. О последнем таком случае сообщали в середине января.

Последний громкий инцидент произошел в начале ноября, когда российские военные задерживали двух граждан Грузии и одного из них застрелили. Второго Грузии удалось вернуть домой.

Также РФ систематически осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски от территории, контролируемой официальным Тбилиси.

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