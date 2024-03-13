Китай і НАТО провели військовий діалог, згадали і про війну в Україні

Представники Міністерства оборони Китаю та Північноатлантичного Альянсу 13 березня провели в Пекіні вже восьму зустріч у межах військового діалогу з питань політики безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в НАТО й китайському Міноборони.

Китайська сторона заявила, що сторони обмінялися думками з питань "оборонної взаємодії між Китаєм і НАТО, а також міжнародної і регіональної ситуації".

В Альянсі вказали, що їхню делегацію очолив директором Відділу безпеки на основі співробітництва генерал-майор Дачіан-Тіберіу Щербан, а з китайського боку –заступник директора Офісу міжнародного військового співробітництва генерал-майором Яо Цінем.

"Під час зустрічі обговорювались такі теми, як глобальна і регіональна безпека з акцентом на незаконне вторгнення Росії в Україну, морська безпека і питання, що становлять спільне занепокоєння", – йдеться в заяві НАТО.

Представники Альянсу окремо підкреслили важливість подібних переговорів, які є "цінним форумом для вирішення спільних проблем та інтересів і сприяють прозорості".

Переговори відбулись через тиждень після того, як Швеція приєдналася до НАТО, ставши його 32-им членом. Перед тим останній раунд переговорів на військовому рівні між Китаєм і НАТО відбувся в лютому 2023 року в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

У грудні очільники армій США й Китаю провели у форматі відеоконференції перші за півтора року переговори.