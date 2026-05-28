США пригрозили "наслідками" Оману за співпрацю з Іраном у Ормузькій протоці

Міністр фінансів США Скотт Бессент пригрозив Оману "наслідками" після повідомлень про те, що ця країна може приєднатися до Ірану у запровадженні мита в Ормузькій протоці.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Бессент наголосив, що уряд США "не потерпить жодних спроб запровадити систему стягнення мита в Ормузькій протоці".

"Оман повинен знати, що Міністерство фінансів США вживатиме рішучих заходів проти будь-яких суб’єктів, які прямо чи опосередковано сприяють стягненню мита в протоці, а всі партнери, які виявлять готовність до співпраці, будуть покарані", – акцентував американський міністр.

Також він заявив, що "всі країни" повинні категорично відкинути будь-які спроби Ірану перешкоджати вільному руху товарів.

"Часи, коли Тегеран тероризував регіон та світ, минули", – додав Бессент.

Цього ж дня ЗМІ писали, що американські та іранські перемовники начебто досягли згоди щодо 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає продовження припинення вогню та початок переговорів щодо іранської ядерної програми.

Варто зазначити, що Сполучені Штати та Іран 28 травня обмінялись новими ударами.

Ще напередодні, 27 травня, у Білому домі заявили, що переговори з Іраном проходять "успішно".