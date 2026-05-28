Посли країн G7 запевнили, що продовжують роботу в Україні

Посли країн G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія) на тлі погроз РФ щодо ударів по Києву запевнили, що продовжують свою роботу в Україні.

Про це йдеться у заяві групи послів країн G7 у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, вранці 28 травня представники країн G7 зустрілися з міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні, щоб обговорити шляхи покращення ділового й інвестиційного клімату в країні.

"Попри погрози з боку Росії, всі держави G7 залишаються в Києві й продовжують свою діяльність у підтримку України", – наголошено у заяві.

Раніше посол ЄС у Києві Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по українській столиці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів.

Після публічних погроз Росії в бік іноземних дипломатичних місій низка європейських столиць викликали представників РФ для висловлення протесту.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України раніше спростували заяву очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, зроблену 28 травня на Кіпрі, про те, що посольство США єдине залишило Україну після погроз з боку Росії.

Посольство США також заперечило виїзд з Києва через погрози Росії.