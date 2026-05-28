Глава дипмісії США в Україні запевнила, що лишається у Києві

У Києві перебувають із візитом тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, а також сенатор-демократ Річард Блюменталь та член Палати представників Джим Гаймс.

Про це Девіс заявила під час пресконференції, пише "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила, що візит Блюменталя та Гаймса триває вже кілька днів.

"Я зараз перебуваю тут, у Києві, особисто. Я надзвичайно рада, що сьогодні з нами присутні сенатор Блюменталь та представник Палати Гаймс. За останні кілька днів вони провели надзвичайно активну та насичену роботу", – сказала Девіс.

Також вона додала, що конгресмени продовжать візит та відвідають Чорноморський безпековий форум.

У Міністерстві закордонних справ України раніше спростували заяву очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, зроблену 28 травня на Кіпрі, про те, що посольство США єдине залишило Україну після погроз з боку Росії.

Посольство США також заперечило виїзд з Києва через погрози Росії.