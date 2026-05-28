Міністр оборони Швеції: українські пілоти вже навчаються на Gripen

Навчання українських пілотів і технічного персоналу на шведських винищувачах Gripen вже ведеться і буде розширено цієї осені.

Про це у своєму Х повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, інформує "Європейська правда".

Йонсон назвав появу Gripen на озброєнні українських Збройних сил "новою главою в історії повітряної оборони України".

"Навчання українських пілотів та технічного персоналу вже триває і буде розширено восени цього року. Літаки Gripen C/D можуть бути сумісними з такими видами озброєння, як IRIS-T, AMRAAM та ракети великої дальності Meteor. Йдеться про літаки, озброєння, навички та технічне забезпечення", – зазначив міністр.

За його словами, Україна не просто отримує літаки, а "створює сучасні повітряні сили, здатні вести бойові дії, виживати та адаптуватися в найсуворіших умовах Європи".

"Коли будуть ухвалені необхідні рішення та отримані дозволи, поставки літаків Gripen C/D до України планується розпочати на початку наступного року", – поінформував Йонсон.

За його словами, мета полягає у якнайшвидшому зміцненні України зараз і створенні сучасних повітряних сил на найближчі десятиліття.

"Сильніші українські ВПС роблять Україну безпечнішою, Європу сильнішою, а простір для агресії Росії – меншим. Європейська країна, яка найкраще знає вимоги цієї війни, обрала шведський Gripen", – резюмував очільник шведського оборонного відомства.

Як відомо, 28 травня шведський прем’єр Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 нових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямує кошти, які отримає на оборону з фінансової допомоги Європейського Союзу на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року прем’єр Швеції заявив про підписання з Україною листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

На той час Зеленський анонсував, що перші Gripen від Швеції можуть надійти у 2026 році.