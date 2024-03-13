Китай и НАТО провели военный диалог, вспомнили и о войне в Украине

Представители Министерства обороны Китая и Североатлантического Альянса 13 марта провели в Пекине уже восьмую встречу в рамках военного диалога по вопросам политики безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в НАТО и китайском Минобороны.

Китайская сторона заявила, что стороны обменялись мнениями по вопросам "оборонного взаимодействия между Китаем и НАТО, а также международной и региональной ситуации".

В Альянсе указали, что их делегацию возглавил директором Отдела безопасности на основе сотрудничества генерал-майор Дачиан-Тибериу Щербань, а с китайской стороны -заместитель директора Офиса международного военного сотрудничества генерал-майором Яо Цинем.

"Во время встречи обсуждались такие темы, как глобальная и региональная безопасность с акцентом на незаконное вторжение России в Украину, морская безопасность и вопросы, представляющие общее беспокойство", – говорится в заявлении НАТО.

Представители Альянса отдельно подчеркнули важность подобных переговоров, которые являются "ценным форумом для решения общих проблем и интересов и способствуют прозрачности".

Переговоры состоялись через неделю после того, как Швеция присоединилась к НАТО, став его 32-м членом. Перед тем последний раунд переговоров на военном уровне между Китаем и НАТО состоялся в феврале 2023 года в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

В декабре руководители армий США и Китая провели в формате видеоконференции первые за полтора года переговоры.