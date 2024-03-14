Финляндия призывает ЕС отреагировать на использование Россией миграции как оружия

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС как оружия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Валтонен заявила на пресс-конференции со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Хельсинки о необходимости совместного европейского ответа на проблему. По ее словам, в Европе существует "значительная политическая поддержка этого вопроса".

"Мы видим внешнюю силу, которая враждебно настроена к нам и использует гражданское население из третьих стран. Мы должны иметь эффективный ответ на это", – отметила Валтонен, говоря о гибридных попытках РФ спровоцировать миграционный кризис.

И Финляндия, и Польша столкнулись с потоком мигрантов на своих границах, в то время как российские и белорусские власти помогают доехать мигрантам до границ.

Ранее финские правоохранители заявили, что среди тысяч мигрантов, которые попали в страну через российскую границу за последние месяцы, может быть несколько десятков потенциально опасных лиц.

Напомним, Финляндия пошла на беспрецедентный шаг и полностью закрыла КПП на сухопутной границе с Россией с 30 ноября из-за того, что российские пограничники начали беспрепятственно выпускать на выезд людей без шенгенских виз.

А тем временем в сетях содействия нелегальной миграции взялись рекламировать финскую границу как "легкий путь в Европу" ("ЕвроПравда" рассказывала об этом в статье "Финляндия держит оборону").

В МВД Финляндии говорили, что располагают информацией о пребывании на территории России неподалеку от границы тысяч мигрантов, которые ожидают возможности перейти границу с наступлением весны.

Финское правительство готовит законопроект об усилении безопасности границ и борьбу с попытками Москвы оказывать давление на Финляндию в форме инструментализованной миграции.