В Вильнюсе похоронили первого литовского добровольца, который погиб, защищая Украину

В Вильнюсе попрощались с добровольцем Тадасом Тумасом, который погиб в Украине 23 февраля.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Прощание с Тадасом – первым литовским добровольцем, погибшим в Украине – продолжалось два дня в церкви Св. Игнатия, храме Военного ординариата Литвы. Проститься с ним приходил в том числе президент Литвы Гитанас Науседа.

E. Blaževič / LRT

Утром в субботу отслужили панихиду, после чего процессия двинулась на военное кладбище с флагами Литвы и Украины. На церемонию пришли по меньшей мере сотня человек.

E. Blaževič / LRT E. Blaževič / LRT

Тадас Тумас воевал в Украине в составе Иностранного легиона. Он погиб 23 февраля под Бахмутом, когда передвигался на автомобиле неподалеку от линии соприкосновения вместе с украинским побратимом – в машину попал российский беспилотник со взрывчаткой.

Напомним, в пятницу сообщили о гибели немецкого добровольца, который воевал в составе Иностранного легиона.

Перед тем стало известно о гибели добровольца из Чехии под Авдеевкой. В декабре в Украине погиб доброволец из Ирландии.

Еще весной 2022 года в блокадном Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс, отснятые им материалы удалось спасти.