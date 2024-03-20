ЗМІ: Прогрес Боснії може ускладнити рішення саміту ЄС щодо України та Молдови

Прогрес Боснії та Герцеговини на її шляху приєднання до ЄС може ускладнити лідерам Євросоюзу на саміті цього тижня ухвалення рішення щодо України та Молдови.

Про це йдеться у публікації видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі в четвер 21 березня очікується, що Єврокомісія представить письмовий звіт щодо Боснії та Герцеговини та дасть усні оцінки щодо України та Молдови. За даними видання, нині видається, що обговорення цього питання на саміті може затягнутися.

Наразі не відомо, як рекомендація Європейської комісії розпочати переговори з Боснією і Герцеговиною буде сприйнята європейськими лідерами.

"Все ще існує певна невизначеність, і ця частина тексту все ще залишається за дужками", – сказав дипломат ЄС, коментуючи проєкт рішення саміту.

Боснія відстає від України та Молдови на один крок, її початок переговорів про вступ до ЄС обумовлений завершенням низки реформ. Європейська комісія рекомендувала Боснії і Герцеговині розпочати переговори про вступ, а президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країна зробила "вражаючі кроки".

Однак для деяких спостерігачів цей крок став несподіванкою, оскільки в нещодавньому звіті щодо розширення ЄС відзначався обмежений прогрес Боснії, особливо у сфері виборчих реформ.

Протягом останнього тижня кілька дипломатів і посадовців ЄС висловили занепокоєння з приводу відходу ЄС від підходу до розширення, заснованого на "заслугах". "Європейська комісія застосувала дуже політичний підхід до звіту", – сказав один високопоставлений посадовець ЄС.

"Якби вона була чесною і сказала, що критерії не досягнуті, але ми повинні рухатися вперед через необхідність, це було б менш проблематично, ніж розповідати нам, що все райдужно і все покращилося", – сказав посадовець.

Деякі країни, зокрема Франція, Нідерланди і Данія, висловили застереження щодо рівня прогресу Боснії.

"Якщо лідери ЄС дадуть зелене світло, нам потрібно буде обговорити, що має перевагу: процес, заснований на заслугах, чи геополітична необхідність", – сказав виданню дипломат ЄС.

Для деяких країн-членів ЄС, включаючи Австрію, Хорватію, Угорщину та Словенію, прогрес щодо вступу України та Молдови повинен йти пліч-о-пліч з прогресом для країн Західних Балкан. Протягом останніх тижнів вони лобіювали те, щоб наступні кроки для України та Молдови були прив'язані до кроків Боснії та Герцеговини.

Більшість країн-членів ЄС, однак, наполягають на рівному ставленні до всіх трьох країн.

"Ми стурбовані тим, що раптом ми знову починаємо пов'язувати країни разом, що є помилкою, якої ми припустилися в минулому і яка ризикує дискредитувати весь процес", – сказав четвертий дипломат ЄС, маючи на увазі болгарське вето щодо Північної Македонії, яке зупинило і прогрес Албанії.

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