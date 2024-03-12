Єврокомісія офіційно рекомендувала почати переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною

Європейська комісія 12 березня опублікувала звіт про прогрес виконання рекомендацій Боснією і Герцеговиною, де офіційно рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС із цією країною.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

У звіті щодо БіГ вказано, що країна з моменту надання Європейською радою статусу кандидата на вступ у грудні 2022 року здійснила низку відповідних реформ, "які принесли позитивні результати".

"Боснія і Герцеговина продемонструвала рішучу налаштованість рухатися вперед у проведенні довгоочікуваних реформ, як-от ухвалення закону про запобігання конфлікту інтересів та закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму", – зазначає Єврокомісія.

Також вона відзначила прогрес у судовій і правоохоронній реформах, узгодженні зовнішньої політики та управління міграцією.

"У світлі результатів, досягнутих з 2022 року, комісія вважає, що Боснія і Герцеговина досягла необхідного рівня відповідності критеріям членства. Тому комісія рекомендує Раді відкрити переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною", – йдеться в повідомленні.

Також виконавчий орган Євросоюзу рекомендує Раді ЄС затвердити рамки переговорів після того, як Боснія і Герцеговина "зробить подальші кроки відповідно до звіту".

У листопаді 2023-го Єврокомісія рекомендувала відкриття переговорів про вступ з БіГ, коли буде досягнутий достатній рівень відповідності критеріям членства. Лідери ЄС на саміті в грудні того ж року вирішили відкласти рішення про початок переговорів.

Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в Європейському Союзі у 2016 році.

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