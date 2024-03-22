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Глава МЗС Литви про масштабну атаку РФ по Україні: Нашим помилкам немає виправдання

Новини — П'ятниця, 22 березня 2024, 13:00

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після масштабної нічної атаки РФ проти української інфраструктури заявив, що Захід робить помилки у своїй стратегії підтримки України і це може мати наслідки для того, як далі буде розвиватися історія.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Twitter (X).

"Ми "задушили" постачання зброї, ми не спромоглися надати достатньо ППО, а тепер просимо українців бездіяльно спостерігати, як крилаті ракети падають на голови їхнім рідним", – зауважив Ландсбергіс, ймовірно натякаючи на матеріал у Financial Times про те, що США нібито просять Київ припинити удари по російських НПЗ і нафтобазах.

"Такі помилки задають курс усьому сторіччю. І виправдань всьому цьому немає", – додав він.  

Посол США Бріджит Брінк після нічної атаки закликала до негайної підтримки України.

Британська розвідка прогнозує, що РФ продовжить авіаудари по критично важливих об'єктах України.

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Литва Війна з РФ