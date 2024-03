Глава МЗС Литви про масштабну атаку РФ по Україні: Нашим помилкам немає виправдання

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після масштабної нічної атаки РФ проти української інфраструктури заявив, що Захід робить помилки у своїй стратегії підтримки України і це може мати наслідки для того, як далі буде розвиватися історія.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Twitter (X).

"Ми "задушили" постачання зброї, ми не спромоглися надати достатньо ППО, а тепер просимо українців бездіяльно спостерігати, як крилаті ракети падають на голови їхнім рідним", – зауважив Ландсбергіс, ймовірно натякаючи на матеріал у Financial Times про те, що США нібито просять Київ припинити удари по російських НПЗ і нафтобазах.

We choked the weapons supply, we failed to provide enough air defence, and now we ask Ukrianians to sit on their hands while cruise missiles land on their families. Such mistakes are setting the course of the entire century. And there is no justification for any of this. pic.twitter.com/ILreho4v1R