Глава МИД Литвы о масштабной атаке РФ по Украине: Нашим ошибкам нет оправдания

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после масштабной ночной атаки РФ против украинской инфраструктуры заявил, что Запад делает ошибки в своей стратегии поддержки Украины и это может иметь последствия для того, как дальше будет развиваться история.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем Twitter (X).

"Мы "задушили" поставки оружия, мы не смогли предоставить достаточно ПВО, а теперь просим украинцев бездейственно наблюдать, как крылатые ракеты падают на головы их родным", – отметил Ландсбергис, вероятно, намекая на материал в Financial Times о том, что США якобы просят Киев прекратить удары по российским НПЗ и нефтебазам.

We choked the weapons supply, we failed to provide enough air defence, and now we ask Ukrianians to sit on their hands while cruise missiles land on their families. Such mistakes are setting the course of the entire century. And there is no justification for any of this. pic.twitter.com/ILreho4v1R