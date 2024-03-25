В Молдові попереджають про можливі провокації РФ у Придністров’ї

Бюро з реінтеграції Молдови, коментуючи нещодавній інцидент у Придністров’ї, коли дрон нібито атакував військовий вертоліт, попередило про можливість подібних провокацій з боку РФ.

Заяву Бюро наводить Realitatea, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у Бюро зазначили, що влада Молдови ретельно проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і прийшла до висновку, що ролик містить явні елементи відеомонтажу, що свідчить про те, що вогонь по вертольоту був спричинений іншими факторами, а не безпілотником.

Інцидент був навмисно спровокований з метою створення паніки та підтримання напруженості в суспільстві, додали в Бюро.

"Судячи з наявної у нас інформації, важливо проінформувати громадськість про те, що в майбутній період Російська Федерація планує ще більше подібних дій по периметру Придністровського регіону і Зони безпеки", – йдеться у повідомленні.

Такі дії мають на меті посилити паніку, викликати недовіру в суспільстві і послабити економіку, зазначили в Бюро.

Нагадаємо, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі. За інформацією "Першого Придністровського", вибух став результатом атаки дрона.

При цьому міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос стверджує, що Росія не відмовилась від намірів загарбати Молдову, проте ознак військової загрози країні наразі немає.

Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.