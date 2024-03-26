Держдеп не бачить доказів порушення Ізраїлем гуманітарного права в секторі Гази

У Держдепі США заявили, що не бачать доказів порушень міжнародного гуманітарного права з боку Ізраїлю під час воєнних дій у секторі Гази.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не виявили, що вони (Ізраїль. – Ред.) порушують міжнародне гуманітарне право, ані коли йдеться про ведення війни, ані коли йдеться про надання гуманітарної допомоги", – зазначив він.

Водночас представник Держдепу визнав, що Ізраїль "може робити більше" для того, щоб гуманітарна допомога надходила в Газу в більших обсягах через три визначені контрольно-пропускні пункти.

Він уточнив, що до 8 травня Конгресу буде представлений звіт, в якому будуть надані висновки щодо повідомлень зі звинуваченнями на адресу Ізраїлю в неправомірних діях.

"Ми постійно вивчаємо ці питання… І ці процеси триватимуть і надалі. Але поки що ми не дійшли висновку, що Ізраїль порушує міжнародне гуманітарне право", – додав Міллер.

У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.

Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонували 10 її обраних членів.

Після цього в ЄС закликали до виконання резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі.

Також віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла Ізраїль від масштабної атаки на місто Рафах в Газі, де понад мільйон палестинців шукають притулку в умовах війни Єврейської держави проти терористичного угруповання ХАМАС.

Президент США Джон Байден також заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".