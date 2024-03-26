Министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале встречи со своим израильским коллегой Йоавом Галланом, что защита палестинского гражданского населения в Газе является моральным и стратегическим императивом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Пентагон.

"Наша цель – сделать Израиль и регион более безопасным и защищенным. Защита палестинского гражданского населения... является как моральной необходимостью, так и стратегическим императивом", – отметил Остин.

В то же время он напомнил заявление президента США Джо Байдена, что Израиль имеет право защищать себя, как и любое другое государство, поэтому Соединенные Штаты работают с ним, чтобы нападение, подобное тому, которое совершил ХАМАС 7 октября, никогда не повторилось.

По его словам, Соединенные Штаты не успокоятся, пока все заложники, которых захватили боевики ХАМАС, не вернутся домой.

"Сегодня в Газе количество жертв среди гражданского населения слишком велико, а объем гуманитарной помощи слишком мал. Газа страдает от гуманитарной катастрофы, и ситуация становится еще хуже", – подчеркнул Остин.

Глава Пентагона указал, что нужно немедленно увеличить помощь, чтобы предотвратить голод в Газе, поэтому, добавил он, работа США по открытию временного гуманитарного коридора по морю должна этому помочь.

"Но ключевым моментом остается расширение поставок помощи наземным путем. Поэтому, господин министр, я с нетерпением жду обсуждения того, как мы можем кардинально и срочно облегчить гуманитарный кризис в Газе. Безопасность 1,5 миллиона палестинских гражданских лиц в Рафахе также является главным приоритетом для США", – подчеркнул Остин.

Он добавил, что США продолжают разделять цель победы над ХАМАС, поэтому обсудят альтернативные подходы к нанесению ударов по "элементам" группировки.

"Мы также должны планировать безопасность Израиля после окончания этого конфликта, что включает в себя возобновление сотрудничества с Палестинской администрацией и нашими региональными партнерами для стабилизации Газы и продвижения к решению проблемы на основе принципа двух государств", – резюмировал Остин.

По данным СМИ, в Белом доме считают, что раскол в отношениях между Израилем и США из-за резолюции Совета Безопасности ООН возник как искусственный кризис, созданный премьер-министром Биньямином Нетаньяху по внутриполитическим причинам.

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались при голосовании.

Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.

После этого в ЕС призвали к выполнению резолюции ООН о прекращении огня в Газе.

Также вице-президент США Камала Харрис предостерегла Израиль от масштабной атаки на город Рафах в Газе, где более миллиона палестинцев ищут убежища в условиях войны Еврейского государства против террористической группировки ХАМАС.